PE fecha 53.550 postos de trabalho entre janeiro e abril de 2020 e tem maior saldo negativo do Nordeste

Em meio à pandemia do novo coronavírus, Pernambuco perdeu 24.965 empregos celetistas em abril, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que mostram o saldo total entre desligamentos e admissões de trabalhadores com carteira assinada. No acumulado de janeiro a abril, foi registrado um saldo negativo de 53.550 postos de trabalho no estado, o pior resultado em todo o Nordeste. No mesmo período em 2019, o registro negativo foi de 25.698.

Em Pernambuco, em abril de 2019, foram gerados 425 postos de trabalho. No Brasil, foram 860.503 empregos perdidos nesse período. De acordo com a Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco (Seteq-PE), tanto para o país como para o estado, este foi o pior mês de abril desde o começo da série histórica do Caged, que teve início em 1992.

A economia pernambucana foi afetada pela pandemia da Covid-19. Devido à necessidade do isolamento social, shoppings e comércios foram fechados e obras de construção civil foram paralisadas. Uma pesquisa da Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe) ao término do primeiro mês de distanciamento social mostrou que 84% das indústrias tiveram redução de faturamento.

Nos quatro primeiros meses deste ano, o Brasil perdeu 763.232 empregos, enquanto no mesmo período do ano passado, houve um saldo positivo de 129.601 postos de trabalho.

Ainda segundo dados do Caged, entre abril e maio, houve em Pernambuco a preservação de 247.007 postos de emprego por acordo, seja suspensão, redução de salários (de 25% a 70%) ou intermitente.

Nesse mesmo intervalo de tempo, 8.154.997 tiveram os trabalhos preservados no Brasil pelo Programa Emergencial de Preservação do Emprego e Renda. (G1)