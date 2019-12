PE no Campus oferece 1 mil bolsas para custear despesas de aprovados em universidades públicas no estado

Para o ano de 2020, 1 mil bolsas do programa de acesso ao ensino superior PE no Campus foram disponibilizadas pelo governo estadual. O benefício é concedido a estudantes que cursaram o ensino médio em escola pública e residem em municípios que ficam a, no mínimo, 50 quilômetros das universidades ou faculdades em que foram aprovados.

De acordo com a Secretaria de Educação e Esportes, o programa tem o objetivo de melhorar as condições de acesso de estudantes da rede estadual às universidades públicas. Os selecionados são beneficiados com um auxílio de R$ 950 no primeiro ano da graduação. No segundo ano, o valor passa para R$ 400, para contribuir com despesas do curso, além de moradia, alimentação e transporte.

Do total de bolsas ofertadas pelo estado, 10% são para estudantes aprovados no Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE). As demais bolsas são para estudantes que optarem por concorrer através da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Além dos requisitos de aprovação em universidades e distância da residência para a instituição de ensino, também é necessário ter concluído o ensino médio há, no máximo, cinco anos e ser atendido pelo Bolsa Família, ou ter renda familiar inferior a três salários mínimos.

A inscrição pode ser feita no site da Secretaria de Educação e Esportes, onde também foi disponibilizado o edital do programa.

O resultado da primeira etapa está previsto para ser divulgado até o terceiro dia útil após a liberação do resultado do Enem 2019. A segunda e a terceira etapa do processo seletivo devem ser feitas também através do site da secretaria. (G1)