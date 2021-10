PE: Polícia investiga suspeitos de tráfico e lavagem de dinheiro

A organização é voltada para os crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubo de cargas e extorsão mediante sequestro.

Da Folha Pernambuco

Na manhã desta quinta-feira (14), a Polícia Civil de Pernambuco deflagrou a Operação Áquila, que tem como objetivo combater uma organização criminosa voltada para os crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubo de cargas e extorsão mediante sequestro.

No total, são cumpridos 27 mandados de prisão e 26 mandados de busca e apreensão domiciliar e sequestro de veículos. Algumas das ordens judiciais são para pessoas já detidas, mas o policiamento não detalhou quantas.

Os mandados são cumpridos por 140 policiais civis em Pernambuco (no Recife, na Região Metropolitana e no Interior) e em outros seis estados: Acre, Rondônia, Pará, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Tocantins. A ação conta com o apoio das Polícias Civis dos estados.

As investigações iniciaram em maio de 2020, sob a presidência do titular do Grupo de Operações Especiais (GOE), o delegado Ivaldo Pereira.

Mais detalhes sobre a Operação Áquila serão divulgados em coletiva de imprensa, no Recife, ainda nesta quinta pela Polícia Civil de Pernambuco.

Do Nayn Neto