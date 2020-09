PE registra mais 1.437 casos e 42 mortes por Covid-19 e chega a 128.724 confirmações e 7.656 óbitos

Pernambuco confirmou mais 1.437 casos e 42 mortes por Covid-19, elevando o total para 128.724 confirmações e 7.656 óbitos pela doença causada pelo novo coronavírus. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nessa quarta-feira (02).

Entre os 128.724 confirmados nesta terça, 47 foram enquadrados como Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e os outros 1.390 são pacientes que não precisaram ser internados. Com isso, o total de casos graves foi para 25.609 graves e o de leves, para 103.115.

Das 42 mortes que constam no boletim, 17 ocorreram nos últimos três dias, sendo quatro na terça-feira (1º), nove na segunda (31) e outras quatro no domingo (30). Os outros 25 óbitos foram entre os dias 15 de abril e 29 de agosto.

No total, há, no boletim desta quarta-feira, 111.941 pacientes recuperados da doença, desde o início da pandemia. Destes, 14.942 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 96.999 eram casos leves.

Há casos leves e graves da doença em todos os municípios do estado e no arquipélago de Fernando de Noronha, além da ocorrência de pacientes que tiveram confirmação para a doença em Pernambuco, mas moram em outros estados e países.

Mortes



Do total de 42 mortes, 18 são de pacientes do sexo masculino e 24 do sexo feminino. Os novos óbitos confirmados são de pessoas residentes nos municípios de Arcoverde (2), Belo Jardim (1), Bom Jardim (1), Cabrobó (1), Camaragibe (2), Custódia (1), Escada (1), Garanhuns (3), Gravatá (2), Itapissuma (1), Jaboatão dos Guararapes (2), Olinda (2), Palmerina (1), Passira (2), Paulista (2), Petrolina (2), Recife (4), São José do Belmonte (1), São José do Egito (2), São Lourenço da Mata (7) e Vitória de Santo Antão (2).

Os pacientes tinham idades entre 24 e 92 anos. As faixas etárias são: 20 a 29 (2), 40 a 49 (2) 50 a 59 (4), 60 a 69 (7), 70 a 79 (14), 80 anos ou mais (13).

Dos 42 pacientes que vieram a óbito, 36 apresentavam comorbidades confirmadas: doença cardiovascular (21), diabetes (20), hipertensão (11), doença renal (5), doença respiratória (3), doença hepática (2), obesidade (2), AVC (1), Alzheimer (1), etilismo (1), imunossupressão (1), Parkinson (1), histórico de tabagismo (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. (G1)