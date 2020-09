PE soma 125.539 casos e 7.593 mortes por Covid-19 após mais 445 confirmações e 19 óbitos

Pernambuco confirmou, nesta segunda-feira (31), 445 novos casos e 19 óbitos pela Covid-19. Com esses acréscimos, o estado passa a ter 125.539 pacientes confirmados, sendo 25.533 graves e 100.006 leves, e 7.593 mortes de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Os números são contabilizados desde março.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 28 dos 445 casos confirmados nesta segunda são de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), enquanto outros 417 são de pacientes com quadro leve. Nesses casos, as pessoas não foram internadas, estão curadas ou estão na fase final da doença.

Em relação aos óbitos, 13 das 19 mortes confirmadas pelo estado ocorreram entre os dias 9 de junho e 27 de agosto. Outras seis ocorreram nos últimos dois dias, sendo duas no domingo (30) e quatro no sábado (29).

Além disso, o boletim registrou um total de 107.243 pacientes recuperados da doença. Destas, 14.796 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 92.447 eram casos leves.

Os casos graves confirmados da doença estão distribuídos por 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes e outros estados e países.

Mortes



Entre as pessoas que tiveram morte confirmada no boletim desta segunda, dez eram homens e nove, mulheres. Esses pacientes moravam nos seguintes municípios:

Abreu e Lima (1), Água Preta (1), Caruaru (1), Catende (1), Gameleira (1), Glória do Goitá (1), Gravatá (1), Jaboatão dos Guararapes (2), Jupi (1), Limoeiro (2), Petrolina (2), Recife (3), Riacho das Almas (1), Salgueiro (1).

Os pacientes tinham idades entre 28 e 88 anos. As faixas etárias são: 20 a 29 (1), 30 a 39 (1), 40 a 49 (1) 50 a 59 (3), 60 a 69 (4), 70 a 79 (5), 80 anos ou mais (4).

Dos 19 pacientes que vieram a óbito, 14 apresentavam comorbidades confirmadas: diabetes (10), doença cardiovascular (9), hipertensão (4), tabagismo/histórico de tabagismo (3), AVC (2), Alzheimer (1), etilismo (1), doença hepática (1), doença respiratória (1), obesidade (1).

Um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais estão em investigação. (G1)