PE tem mais 669 casos do novo coronavírus e 12 mortes; estado soma 179.308 confirmações e 8.999 óbitos

Pernambuco confirmou, nesta sexta-feira (27), mais 669 casos do novo coronavírus. Também registrou 12 mortes provocadas pela Covid-19. Com isso, o estado passou a totalizar 179.308 casos confirmados da doença e 8.999 óbitos.

Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), entre as confirmações desta sexta, 44 (6,5%) são de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 625 (93,5%) de registros leves.

Do total de casos confirmados, desde o início da pandemia, em março, o estado tem 27.927 ocorrências graves e 151.381, leves.

As mortes divulgadas no boletim desta sexta ocorreram, segundo o estado, entre os dias 3 de agosto e 26 de novembro. Os detalhes epidemiológicos serão repassados ao longo do dia, segundo o governo. (G1)