PE tem mais 765 casos do novo coronavírus e oito mortes; estado totaliza 190.415 confirmações e 9.148 óbitos

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais 765 casos do novo coronavírus e novas oito mortes provocadas pela Covid-19. Os dados estão no boletim divulgado neste domingo (6). Com isso, Pernambuco totalizou 190.415 registros da doença e 9.148 óbitos.

Ainda segundo o governo, entre os registros confirmados neste domingo 22 (2,9%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 743 (97,1%) são leves.

Os registros do novo coronavírus estão distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha. Desde o início da pandemia, em março, segundo o estado, foram confirmados 28.276 casos graves e 162.139 leves.

Além disso, o boletim desde domingo registrou um total de 167.843 pacientes recuperados da doença. Destes, 18.019 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 149.824 eram casos leves.

Mortes



Segundo o governo, foram confirmadas quatro mortes de homens e quatro de mulheres. Esses óbitos, apontou o boletim, ocorreram entre os dias 5 de outubro e 4 de dezembro. Esses pacientes moravam Jaboatão dos Guararapes (2), Paulista (1), Recife (4) e Terra Nova (1).

Os pacientes tinham idades entre 52 e 99 anos. As faixas etárias são: 50 a 59 (2), 60 a 69 (1), 70 a 79 (1) e 80 ou mais (5).

Do total, seis deles tinham doenças pré-existentes: doença cardiovascular (5), diabetes (4), doença de Alzheimer (2) e hipertensão (1). Um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais estão em investigação. (G1)