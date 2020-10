PE totaliza 605 mil desempregados em setembro e lidera lista de estados com menos testes para Covid-19, diz IBGE

Em setembro deste ano, 605 mil pessoas estavam sem emprego em Pernambuco, procuraram uma ocupação, mas não conseguiram vaga. No mesmo mês, o estado ficou na liderança entre as unidades da Federação que menos fizeram testes para identificar pacientes com o novo coronavírus, em todo o país.

Esses dados fazem parte da Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílio (PNAD Covid), divulgada nesta sexta-feira (23). O levantamento foi feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As entrevistas, que começaram no dia 4 de maio, foram feitas exclusivamente por telefone, devido ao distanciamento social na pandemia. Em Pernambuco, pouco mais de sete mil domicílios, distribuídos por 137 municípios, fizeram parte do levantamento.

Ainda de acordo com a PNAD Covid de setembro, a taxa de desocupação no estado chegou a 15,9% no nono mês de 2020. Em agosto, o índice foi de 15,3%.

O IBGE informou que, desde o início da pesquisa, em maio, até setembro, houve uma variação de 58,3% no número de pessoas desocupadas em Pernambuco. Isso equivale a 223 mil pessoas a mais sem emprego.

O levantamento mostrou também que o número de pessoas ocupadas ficou estável, entre agosto e setembro, com 3,19 milhões de pessoas.

Além disso, pelo segundo mês seguido, Pernambuco registrou uma redução da população fora da força de trabalho (que não estava trabalhando nem procurava por trabalho) que gostaria de trabalhar, mas não conseguiu procurar emprego por causa da pandemia ou por falta de oportunidade na região em que vive. Em setembro, disse o IBGE, eram 981 mil pessoas, enquanto em agosto, era 1,69 milhão.

A quantidade de pessoas ocupadas e afastadas do trabalho, por causa do distanciamento social, não parou de cair. Em agosto, eram 170 mil; em setembro, não passavam de 128 mil.

Isso significa uma queda de 24,7% entre um mês e outro. Os números também caíram em relação a maio, passando de 28,8% para 4% da população ocupada.

A pesquisa apontou que 8,7% dos pernambucanos ocupados e não afastados trabalharam de forma remota, em setembro. Em agosto, foram 9,5%.

Entre as pessoas ocupadas e afastadas do trabalho, seja ou não por conta da pandemia, 47 mil (20,3%) deixaram de receber remuneração em setembro. Em maio, eram 620 mil.

Entre os trabalhadores ocupados que ainda estavam recebendo vencimentos, 23,6% do total tiveram rendimentos menores do que o habitual no mês passado, contra 25,9% em agosto.

A PNAD Covid detectou também uma estabilidade no número de domicílios em que ao menos um dos moradores recebeu o auxílio emergencial: foram 56,3% em setembro, frente a 56,4% em agosto. Isso significa que, em números absolutos, 1,7 milhão de moradias em Pernambuco receberam o benefício, no mês passado.

No Brasil, houve uma queda, de 43,9% para 43,6%. O valor médio do rendimento do auxílio no estado também apresentou redução: saiu de R$ 920, em agosto, para R$ 895, em setembro.

A pesquisa mostrou, ainda, que a taxa de informalidade em Pernambuco passou de 41,7% para 42,3% da força de trabalho ocupada, chegando a 1,354 milhão de trabalhadores, em setembro.

Os informais são os empregados do setor privado sem carteira; trabalhadores domésticos sem carteira; empregados que não contribuem para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); trabalhadores que atuam por conta própria e que não contribuem para o INSS; e trabalhadores não remunerados em ajuda a morador do domicílio ou parente.

Testes



Segundo a PNAD Covid, em Pernambuco, 654 mil pessoas fizeram algum teste para detectar o novo coronavírus, do início da pandemia até o mês de setembro. Isso equivale a 6,8% da população do estado.

Ainda segundo o IBGE, em termos proporcionais, entre os estados com menos número de testagem também aparecem o Acre, com 6,9%, e Minas Gerais, com 7,8%.

Os três estados ocupam as piores posições no ranking nacional pelo segundo mês seguido. No Brasil, 10,4% das pessoas fizeram teste para detectar o vírus, no mês passado, contra 8,5% em agosto.

A PNAD Covid detectou que, em setembro, 96 mil pessoas a mais disseram ter realizado algum tipo de testagem, em comparação ao mês anterior, quando o percentual de população testada no estado foi de 5,8%.

“A quantidade de pessoas testadas tem crescido desde julho, quando a PNAD Covid divulgou dados sobre testagem pela primeira vez, mas não o suficiente para fazer Pernambuco sair da última posição”, informou o IBGE.

O aumento no número de testes também se refletiu em uma leve oscilação nos resultados positivos: aproximadamente 1,4% da população do estado disse ter testado positivo para o novo coronavírus em setembro, contra 1,3% em agosto.

No Brasil, o índice de positivados foi de 2,3% da população do país no mês passado, contra 1,8% há dois meses.

Das 654 mil pessoas testadas, 237 mil realizaram o swab, com cotonete na boca e no nariz, e 57 mil (24,1%) tiveram resultado positivo.

Ao todo, 297 mil fizeram o teste rápido com coleta de sangue, com furo no dedo, e 53 mil (17,8%) testaram positivo.

Já 215 mil fizeram o teste de sangue com Covid por meio de veia no braço, sendo 54 mil (25,2%) com Covid confirmada. Uma pessoa pode ter feito mais de um tipo de teste. (G1)