Pedagoga é feita refém, na frente de filha, leva tiro e morre em tentativa de assalto em Pernambuco

Uma mulher de 33 anos foi morta durante uma tentativa de assalto a uma farmácia, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. A pedagoga Iva Laís Bispo estava com a filha, de um ano, no colo, quando foi abordada por um assaltante. Feita refém, ela levou um tiro, ainda seguiu para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a polícia, a pedagoga chegou ao local do crime, no fim da tarde de domingo (19), com o marido e a criança. Ela estava na fila quando dois homens entraram no estabelecimento. Eles deixaram uma moto roubada na frente da farmácia, anunciaram o assalto e um deles apontou a arma para a vítima.

Segundo testemunhas, um vigilante da farmácia esboçou reação. O homem que estava com a refém acabou disparando um tiro.

Depois de efetuar o disparo, um dos homens foi alcançado por moradores da região. Por pouco não houve linchamento. Ele seguiu para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. O rapaz foi preso pela Polícia Militar. O outro fugiu.

O caso está sendo investigado pela delegada Eliane Caldas, do departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). (G1)