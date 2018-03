Pedido de doses de vacina para febre amarela em Pernambuco subiu 500%

Pernambuco aguarda a chegada de mais 20 mil doses da vacina de febre amarela que serão encaminhadas pelo Ministério da Saúde. A remessa deve abastecer principalmente os postos do Recife que, diante da enorme procura pelo imunizante, tiveram os estoques zerados esta semana.

Antes do surto nacional – que atinge o Sudeste do País -, o Estado recebia mensalmente 2,2 mil doses do imunizante, mas, nos últimos dois meses, foram enviados 27,5 mil. O volume seis vezes maior que o habitual demostra a corrida da população para a proteção mesmo Pernambuco fora da lista de áreas de risco para transmissão local.

O aumento na procura da vacina em Pernambuco pode refletir a inclusão de São Paulo e Rio de Janeiro no mapa de recomendação para vacinação, uma vez que esses estados são os principais roteiros de viagens nacionais.

Segundo a SES, com a chegada de mais lotes da vacina, o novo quantitativo será dividido para os municípios pernambucanos, inclusive para a Capital. O problema do desabastecimento, de acordo com a pasta, só atinge o Recife e os demais municípios estão abastecidos. A pasta estadual não confirmou se pode começar um plano de contingenciamento da vacina, como o fracionamento das doses, assim como já fazem outros estados.

Da Folha de Pernambuco