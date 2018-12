Pedreiro é detido após maltratar animal no Agreste de Pernambuco

Um pedreiro de 43 anos foi detido após maltratar um cavalo em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, nessa terça-feira (11). De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia de que o suspeito havia ingerido bebida alcoólica e estava batendo no animal.

Ainda segundo a PM, o cavalo apresentava sangramento no nariz, um ferimento no olho esquerdo e uma das patas estava machucada. Tanto o animal quanto o homem foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. (G1)