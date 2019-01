Pedreiro e empresário são baleados após tentativa de assalto no Agreste de PE

Um pedreiro de 51 anos e um empresário, de 59, foram baleados após tentar fugir de uma tentativa assalto na terça-feira (22) em Arcoverde, Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas informaram que dois homens em uma moto chegaram para abastecer o veículo e, em seguida, anunciaram o assalto. Ao notar a ação dos bandidos, o pedreiro correu, momento em que um dos suspeitos atirou contra ele, os disparos também atingiram outra vítima.

Ainda de acordo com a PM, os suspeitos fugiram do local. As vítimas foram levadas para o hospital e não correm risco de morte. A Polícia Civil está investigando o caso. (G1)