Pedreiro e filhos são presos em MS por matar pai de adolescente em PE: ‘Briga foi por causa de pipa com cerol’

Um pedreiro de 52 anos e os filhos, de 32 e 25 anos, foram presos no bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande, suspeitos de assassinarem o pai de um adolescente em Petrolina (PE). O crime ocorreu no dia 10 de setembro deste ano e o paradeiro deles foi descoberto nessa quarta-feira (28). Questionados, eles disseram que a briga começou por conta de uma pipa com cerol.

Conforme a investigação, no dia anterior ao crime, o adolescente de 17 anos se envolveu em uma discussão com Ailton. Na ocasião, o pedreiro teria esbofeteado o menino no rosto. Já no dia 10, ao retornar do trabalho, Francisco de Assis Rezende da Silva, foi até a casa do vizinho, no Jardim Amazonas, questionar o que aconteceu. O trio já o esperava e, assim que se aproximou, Francisco foi atingido por disparos de uma pistola, que estava nas mãos de Ermerson Siqueira da Silva.

A vítima caiu agonizando e, mesmo assim, ainda conforme a polícia, recebeu golpes de faca. Testemunhas oculares do fato prestaram depoimento e apontaram o nome dos envolvidos, que fugiram em seguida. A 25ª Delegacia de Homicídio de Petrolina então pediu a prisão dos envolvidos e repassou informações a Delegacia Especializada de Repressão à Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras).

O paradeiro deles já vinha sendo investigado há duas semanas. No momento da abordagem, os policiais ainda apreenderam uma pistola semi-automática .380 e um revólver calibre 38, que estavam no imóvel alugado, com munições e prontos para uso. Em depoimento, eles confessaram o crime, porém disseram que as armas não são as mesmas utilizadas no homicídio.

“Eu atirei sim. Eles queriam matar o meu pai”, disse Ermerson. Já o pai comentou que a briga começou por conta de uma pipa com cerol. No entanto, ele não dá mais detalhes sobre o fato. Já Enderson, conforme a polícia, foi a pessoa quem deu fuga até a capital sul-mato-grossense.

Ermerson ressaltou que não possui parentes na região e que a construtora na qual trabalhava estava oferecendo vagas no estado. “Eu já tinha entregue a documentção e iria começar a trabalhar na próxima segunda-feira (3)”, comentou.

O delegado João Paulo Sartori, adjunto do Garras, comentou que o trio esteve em diversos estados, antes de serem localizados. Os envolvidos vão responder por homicídio qualificado por motivo fútil. Um deles possuía antecedentes pelo mesmo crime, cometido em Goiás. “Temos ainda que realizar confronto balístico das armas”, finalizou o delegado. (G1)