Pedreiro é morto com um tiro de espingarda em Serra Talhada

Um pedreiro identificado como José Leite da Silva Neto, 45 anos, foi morto com um tiro de espingarda, no final da tarde do último sábado (09), no Sítio Baixa, na zona rural de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da testemunha a polícia, José estava bebendo com outro pedreiro, identificado por Adriano Bernardo da Silva, 46 anos. E que escutou um disparo de arma de fogo, quando saiu para ver o que tinha acontecido, e presenciou o acusado do crime se evadindo do local com uma bolsa e uma espingarda. A testemunha contou também a polícia que viu a vítima caída ao chão, ensanguentada, agonizando e pedindo ajuda.

Ainda de acordo com as informações passadas a policia pela testemunha, o crime aconteceu no sábado (09), às 17

horas, não conseguindo a testemunha ajuda e contato com Polícia, nem com o Corpo de Bombeiros, devido não

possuir meio para comunicação e por conta da distância. A testemunha contou que o pedreiro faleceu às 22 horas,

cinco horas após ser baleado, por falta de atendimento.

HOMICÍDIOS EM SERRA TALHADA

Esse foi o 13º homicídio registrado na Capital do Sertão do Pajeú esse ano. O último vitimou o adolescente, Ítalo Menezes da Silva, de apenas 15 anos, que foi assassinado com um golpe de faca no peito, no bairro da Cohab, no final de abril.

