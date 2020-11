Pedreiros morrem soterrados após desabamento em obra no Agreste de PE

Um adolescente de 16 anos e um homem morreram em um desabamento registrado em uma obra na tarde dessa quarta-feira (11) em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na Avenida Santo Antônio, no Centro da cidade, ao lado da prefeitura.

Quatro pedreiros estavam construindo uma base para erguer uma estrutura quando uma parede de pedra e barro caiu em cima de dois deles. De acordo com a Polícia Civil, os homens foram soterrados e não resistiram. Já os outros dois não ficaram feridos.

O delegado Franklin Soriano esteve no local para acompanhar o resgate. O proprietário do terreno já foi identificado e deverá prestar esclarecimentos para a polícia.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil estão no local para fazer o resgate. Os corpos ainda não foram retirados porque a área corre risco de desabamento.

