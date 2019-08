Peguei o rosto dela na mão, botei na sacola e corri, diz namorado que socorreu jovem após acidente com kart

O namorado da jovem de 19 anos, que teve o couro cabeludo arrancado em um kart, falou sobre o acidente e recordou o resgate, ocorrido no domingo (11). “Eu peguei o rosto da minha namorada na minha mão, botei em uma sacola […] e corri”, disse o microempresário Eduardo Tumajan, nesta terça-feira (13).

Débora Stefanny Dantas de Oliveira estava com o namorado na pista de kart no estacionamento do Walmart, localizado na esquina da Avenida Fernando Simões Barbosa com a Rua Padre Carapuceiro, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Desde o acidente, ela está internada no Hospital da Restauração, no bairro do Derby.

Débora tinha o cabelo longo, até quase a altura da cintura, e o prendeu para poder correr, relatou o namorado. No momento do acidente, ela usava a touca no mesmo estilo da usada por pilotos, segundo ele.

“Foi um negócio muito rápido. A gente estava no kart, eu dei a primeira volta. Vi que o carro dela parou, quando eu ia ultrapassar, achei que ela tinha batido. Quando eu parei, ela tava com daqui [da testa] para cima todo cortado, só estava o osso”, disse.

Ao perceber o que aconteceu, Eduardo contou que saltou do kart e retirou a namorada do veículo. “A gente esperou por ajuda, mas não veio ajuda. O máximo que fizeram foi Ligar para o SAMU [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência] e seguranças assim ficaram de longe olhando”, afirmou o namorado.

O cabelo e a parte do rosto arrancados no acidente foram colocados na sacola e, com auxílio de um senhor que estava também no local, o microempresário socorreu a namorada para o Hospital da Restauração.

O cirurgião Jonathan Vidal, em coletiva de imprensa nesta terça, explicou que, como o material foi levado para o hospital, médicos dos setores de neurologia e de cirurgia plástica do HR conseguiram recuperar e reimplantar 80% da área atingida em uma cirurgia que durou cinco horas.

Um vídeo mostra a jovem na corrida de kart momentos antes do acidente. Ela é a primeira a aparecer no vídeo, no carro de número 01.

A Polícia Civil está investigando o caso e, nesta terça, uma equipe do Instituto de Criminalística (IC) esteve na pista de kart para realizar perícia. O advogado da empresa acompanhou, a distância, o trabalho dos peritos.

“Todos os procedimentos de segurança foram tomados. O cabelo da senhora Débora foi preso usando uma balaclava e um capacete. O kartódromo está tomando as providências para que, após a cirurgia no Hospital da Restauração, que é referência para esse tipo de situação, ela seja removida para um hospital particular para ter um acompanhamento médico mais adequado, que requer mais cuidados e eventuais situações médicas serão obviamente cuidadas pelo kartódromo”, afirmou o advogado da empresa Adrenalina Kart Racing, Carlos Arthur Ferrão Júnior.

Desde a segunda-feira (12), a pista de kart foi interditada pelo Procon de Pernambuco, que fez uma fiscalização no local. (G1)