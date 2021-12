Pelé é internado em hospital em SP

O ex-jogador de futebol Edson Arantes Nascimento, o Pelé, de 81 anos, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, segundo informou a assessoria de imprensa do hospital. De acordo com boletim médico divulgado na manhã desta quarta (8), o paciente está estável e deve receber alta nos próximos dias.

“Edson Arantes do Nascimento encontra-se internado no Hospital Israelita Albert Einstein para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano. O paciente está estável, e a previsão é que receba alta nos próximos dias”, diz o boletim.

Na terça (7), a assessoria de imprensa do jogador informou que ele tinha passado por exames no hospital. No fim de setembro, Pelé teve alta da mesma unidade, após passar um mês internado devido a uma cirurgia para a remoção de um tumor no cólon direito. *Do g1 SP

