Pelo segundo ano consecutivo, Serra Talhada não disputará o Campeonato Pernambucano da Série A2

O Serra Talhada Futebol Clube não vai disputar o Campeonato Pernambucano da Série A2 pelo segundo ano consecutivo. A informação foi confirmada pelo repórter da Equipe Bola na Rede – Rádio Vilabela FM, Gilson Queiroz.

A principal causa da não participação do time Cangaceiro na Série A2 do Pernambucano desse ano, é a falta de apoio financeiro. Mas a categoria de base do clube continua se movimentando para a disputa das competições no Estado.

Desde que foi rebaixado em 2017 para a Série A2 do Pernambucano, o Serra Talhada não conseguiu disputar a competição. A última vez que o Lampião atuou no campeonato foi em 2011, quando o time foi fundado no dia 25 de fevereiro e meses depois, se consagrou como o grande campeão.