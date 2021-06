Pereirão começa a ser preparado para novo gramado

O Secretário de Esportes de Serra Talhada, Nailson Gomes, postou em suas redes sociais as primeiras imagens da reforma do gramado do Pereirão.

A principal praça de esportes de Serra Talhada está há meses sem atividades em virtuda da situação crítica de gramado e estrutura física.

“Com a Secretaria de Serviços Públicos, estamos finalizando a limpeza do terreno para receber o novo gramado”.

Em janeiro, o blog noticiou que o Deputado Federal Fernando Monteiro, do Progressistas, confirmou uma emenda de cerca de R$ 1 milhão para obras de melhoria do Estádio Pereirão, na Capital do Xaxado.

As ações envolvem iluminação em LED e requalificação do gramado, além de melhoria na sua infraestrutura. A situação do Pereirão foi uma das mais questionadas ao fim do ciclo do ex-prefeito Luciano Duque por opositores na campanha que elegeu Márcia Conrado. Mas os governistas vinham articulando a emenda com o Deputado.

Os Deputados Federais Gonzaga Patriota e Kaio Maniçoba liberaram após provocação do radialista Francys Maya R$ 550 mil em emendas, mas o valor mesmo que importante, ainda era insuficiente para a dimensão das obras necessárias.

Os R$ 300 mil já estão investidos em vestiários e cabines de rádio. A emenda de Gonzaga Patriota ainda não foi liberada.

Do Nill Júnior