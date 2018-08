Pernambucana é escolhida pelo público e avança no The Voice

A cantora pernambucana Maraia Takai, de 19 anos, se classificou na fase de tira-teima da sétima temporada do The Voice Brasil, da TV Globo, nessa quinta-feira (23). Cantando uma versão de “I Will Survive”, da cantora americana Gloria Gaynor, a pernambucana agradou o público e avançou na competição.

A participante, que faz parte do time do técnico Carlinhos Brown, foi escolhida por 37,57% dos telespectadores do programa musical.

Outras fases

Na última quinta-feira (16), a cantora pernambucana venceu a etapa das batalhas contra Roberto Küster e foi escolhida pelo músico Carlinhos Brown, técnico do reality, para avançar na competição. Na primeira fase, quando aconteceram as audições às cegas, Maraia Takai foi aprovada após interpretar a música ”Don’t You Worry’bout a Thing’, de Stevie Wonder, fazendo Carlinhos Brown virar a cadeira e escolher a jovem cabense para compor seu time no reality.