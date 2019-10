‘Semana do Bebê’ é realizada em unidades de saúde e creches de Serra Talhada

A ”Semana do Bebê 2019” começou nessa segunda-feira (21) e segue até 31 de outubro em Serra Talhada , no Sertão de Pernambuco. A campanha tem como tema “Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável”, e conta com palestras, mesas redondas e apresentações culturais nas unidades de saúde da família e creches municipais.

A programação teve início nesta segunda-feira (21), a partir das 8h, nas unidades de saúde do Bom Jesus I, Malhada, Tauapiranga, Caiçarinha da Penha, Varzinha, Borborema e IPA, além das creches municipais Francisco Epaminondas, na Caxixola, às 8h; e Edileuza Vieira, na CAGEP, às 15h.

O dia “D” será realizado na quarta-feira (30), a partir das 8h, na Câmara de Vereadores. O enceramento será na quinta-feira (31), com apresentação da Banda Cazuadinha, às 17h, na Concha Acústica.