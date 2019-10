Pernambucana morre na Bolívia e família faz apelo para custear traslado do corpo

A família de uma estudante pernambucana de Caruaru está fazendo uma campanha para custear o traslado do corpo dela da Bolívia para o Brasil. Luciana Suelen Gomes Vieira, 32 anos, faleceu por causa de complicações de um tumor no cérebro.

Luciana morava há quatro anos com o marido na Bolívia, com o objetivo de realizar o sonho de ser médica. Lá também concretizou o desejo de ser mãe. Porém, durante uma visita ao Brasil, apresentou fortes dores de cabeça, tonturas e até desmaios.

“Quando voltou para a Bolívia, ela teve um ataque maior, passou mal, foi socorrida. O médico pediu uma tomografia e foi constatado que ela estava com hidrocefalia”, contou a mãe, Sueli Ferreira.

Depois do diagnóstico, Luciana precisou passar por uma cirurgia de emergência, quando foi constatato um tumor. Porém, pouco depois, ela sofreu um ataque cardíaco e não resistiu.

No período que a estudante passou no hospital, a família fez uma campanha para arrecadar o dinheiro para custear as despesas. O dinheiro da unidade de saúde foi pago, mas o valor para o traslado é de 3 mil dólares, o correspondente a R$ 12 mil.

“Meu genro botou uma campanha na internet e algumas pessoas já estão ajudando, mas não é o suficiente ainda para trazer para cá”, lamentou o pai da estudante, Luciano Ferreira.

Doações

Quem quiser contribuir com a família pode depositar ou transferir a qualquer quantia para a seguinte conta:

Agência 0159-7

Conta 113707-7

Banco do Brasil

Agne Vieira da Silva

CPF: 025.361.365-58