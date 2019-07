Pernambucano morre na Irlanda após cair de janela no terceiro andar de prédio

Um estudante pernambucano de 23 anos morreu após cair de uma janela na cidade de Dublin, na Irlanda. Segundo a família do jovem, Sérgio Romero Lucena Nunes Filho estava com amigos no apartamento onde morava, quando se encostou numa janela e caiu do terceiro andar do edifício. O caso ocorreu na última quarta-feira (24).

Por meio de nota, o Itamaraty informou que a Embaixada do Brasil em Dublin foi informada sobre o incidente pelas autoridades policiais e “está acompanhando o caso para prestar a assistência consular cabível à família.”

Ainda segundo familiares, Sérgio Romero estava há cinco meses no país europeu, fazendo intercâmbio. Ele era formado em odontologia e morava em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Amiga da família, a jornalista Lea Renata informou que o caso ocorreu por volta da meia-noite, no horário local. “A família soube por volta das 19h da quarta-feira (24). Disseram que ele estava em casa, com amigos, se escorou na janela e caiu. Dois tios dele estão indo para a Irlanda para providenciar o transporte do corpo”, afirma Lea.

Ainda por meio de nota, o Itamaraty informou que, em atendimento ao direito à privacidade dos envolvidos, à Lei de Acesso à Informação e ao Decreto 7.724, “não pode comentar detalhes do caso sem autorização expressa dos familiares.” (G1)