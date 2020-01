Pernambucanos jogam neste domingo na 2° fase da Copinha

Este domingo (12) reservará os três embates do Trio de Ferro na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Esta foi a primeira vez que os três grandes da Capital se classificaram invictos na competição.

O Santa Cruz é o primeiro a entrar em campo. Às 15h, o Tricolor encara o Operário/PR, no estádio de Guarulhos. O grande destaque do Tricolor é o atacante Gaúcho. O jogador, inclusive, foi o autor dos dois gols na virada dos pernambucanos diante do Flamengo/SP, na última quinta-feira (9).

O Náutico e o Sport terão confrontos com equipes mais tradicionais e que tendem a dar mais trabalho. Às 16h, o Leão terá o Cruzeiro pela frente, na Arena Barueri. Os Alvirrubros, no entanto, só entram no gramado às 18h30, contra o Vasco, no estádio de Itapira.

Da Folha de PE