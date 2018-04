Pernambuco abre seleção simplificada para contratar 139 médicos com salários de R$ 7,5 mil

O governo de Pernambuco abriu, nessa terça-feira (17), inscrições para uma seleção pública simplificada para a contratação temporária de 139 médicos plantonistas de diversas especialidades. Os profissionais serão escolhidos através de avaliação curricular para atuar em hospitais de seis regionais de saúde do estado. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de maio.

Confira aqui a portaria publicada no Diário Oficial contendo informações da seleção.

As oportunidades são para cardiologistas, cirurgiões vasculares, gerais, pediátricos, clínicos gerais, médicos intensivistas de adultos e pediátricos, neonatologistas, pediatras, médicos em radiologia e diagnósticos por imagem, ginecologistas e traumato-ortopedistas.

A jornada de trabalho é de regime de plantões de 24 horas em um único turno ou de dois turnos de 12 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 7.514,74, montante que já inclui a gratificação de plantão. Do total de vagas, 5% estão destinadas a pessoas com deficiência.

As inscrições para a seleção são gratuitas e podem ser feitas via Correios, com o envio de um formulário de inscrição divulgado no Diário Oficial desta terça (17). Além da inscrição preenchida, é preciso encaminhar cópias de documentos como RG, CPF, comprovação de residência de qualquer natureza no nome do candidato, certificados e certidões de acordo com a especialidade exercida pelo candidato.

Os documentos devem ser encaminhados à sede da Secretaria Estadual de Saúde (SES), na Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, no bairro do Bongi, no Recife. Caso o candidato deseje se inscrever presencialmente, é preciso comparecer ao endereço da regional de saúde em que ele deseja atuar.

A divulgação do resultado preliminar da avaliação curricular está prevista para acontecer no dia 17 de maio, no site da SES. Os recursos podem ser encaminhados ao órgão nos dias 18, 21 e 22 do mesmo mês. Já o resultado final tem divulgação prevista para o dia 8 de junho, também no site do órgão.

De acordo com a portaria conjunta das Secretarias de Administração e Saúde, seleção tem validade de dois anos, podendo ser prorrogada pelo mesmo período. (G1)