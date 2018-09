Pernambuco alcança 100% de vacinação contra sarampo e pólio

Pernambuco conseguiu imunizar 100% das crianças de 1 a menores de 5 anos contra a poliomielite e o sarampo durante a campanha de vacinação que foi finalizada nessa sexta-feira (31). O Estado está entre os cinco no Brasil que atingiram a meta mínima de vacinar 95% do seu público.

Mesmo com o índice global acima do recomendado, ainda restam 28 municípios que não atingiram a meta para pólio e 27 para sarampo. Para essas cidades, o Ministério da Saúde (MS) recomendou a realização de um novo Dia D de imunização este sábado (1).

Uma dessas cidades que abrirá os postos para um novo Dia D é Caruaru, no Agreste, que teve até sexta-feira, 83% da população alvo vacinada. Para receber os meninos e meninas, o Centro de Saúde Ana Rodrigues, localizado no bairro São Francisco ficará aberto das 7h às 17h.

Os municípios de São Bento do Una, Lagoa dos Gatos, Santa Cruz, Santa Filomena e Belém de Mariaeram as cinco localidades com percentuais mais baixos em relação à vacinação contra o sarampo e pólio com percentuais entre 80% e 70% de proteção infantil no mês de agosto. Mesmo com o fim da campanha, a vacinação contra as duas doenças seguem na rotina normal dos postos de saúde para aqueles que ainda não se vacinaram e precisam colocar a caderneta em dia.

Da Folha de Pernambuco