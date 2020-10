Pernambuco amplia capacidade de eventos e autoriza abertura de parques de diversão no Sertão

Pernambuco autorizou, nessa quinta-feira (22), o aumento de capacidade de pessoas em eventos e liberou a abertura de parques de diversão e similares, no Sertão. Essa medida é válida para as Gerências Regionais de Saúde que têm como sede as cidades de Ouricuri e Afogados da Ingazeira. Com a mudança, todo o estado fica na 10ª etapa do Plano de Convivência com a Covid-19.

Esta é a penúltima fase de reaberturas e liberações feitas pelo estado, desde as restrições impostas por causa da pandemia. A partir de segunda-feira (26), os eventos sociais, culturais e corporativos podem aumentar a capacidade para até 300 pessoas, ou 50% da capacidade do estabelecimento (o que for menor).

Em coletiva de imprensa transmitida pela internet, nesta quinta-feira, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Bruno Schwambach, afirmou que a previsão do estado é que, no dia 3 de novembro, se não houver aumento nos índices de contaminação, o estado entre na última fase do plano.

“Temos todo o estado na fase 10 do nosso Plano de Convivência com a Covid-19. Podemos nos preparar para a fase azul, com a etapa 11, prevista para 3 de novembro. Isso corresponde ao nível 1 da nossa matriz de risco de transmissão do novo coronavírus e significa que todas as atividades econômicas estão permitidas a funcionar, mas com novos protocolos, que devem ser seguidos à risca”, declarou.

O secretário estadual de Saúde, André Longo, afirmou que os avanços são possíveis devido a um cenário de melhoria nos indicadores da doença no estado, bem como uma estabilização na ocupação dos hospitais que atendem a pacientes com Covid-19.

“Estamos com uma ocupação média de 54% nos leitos dedicados à Covid-19, sendo 44% nas enfermarias e 65% nos leitos de terapia intensiva. Esses números não nos permitem abrir mão do distanciamento social, uso de máscara, higiene das mãos e novos protocolos de convivência”, afirmou.

O que é permitido em cada região:

Etapa 10

Todo o estado alcançou esta etapa, quando estão liberadas as seguintes atividades e espaços:

Confira os municípios de cada Gerência Regional de Saúde desta fase:

Gerência 1: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã Grande, Chã de Alegria, Glória do Goitá, Fernando de Noronha, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Pombos, Recife, São Lourenço da Mata e Vitória de Santo Antão.

Gerência 2: Bom Jardim, Buenos Aires, Carpina, Casinhas, Cumaru, Feira Nova, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Limoeiro, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Passira, Paudalho, Salgadinho, Surubim, Tracunhaém, Vertente do Lério e Vicência.

Gerência 3: Água Preta, Amaraji, Barreiros, Belém de Maria, Catende, Cortês, Escada, Gameleira, Jaqueira, Joaquim Nabuco, Lagoa dos Gatos, Maraial, Palmares, Primavera, Quipapá, Ribeirão, Rio Formoso, São Benedito do Sul, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Tamandaré e Xexéu.

Gerência 4: Agrestina, Alagoinha, Altinho, Barra de Guabiraba, Belo Jardim, Bezerros, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha, Camocim de São Felix, Caruaru, Cupira, Frei Miguelinho, Gravatá, Ibirajuba, Jataúba, Jurema, Panelas, Pesqueira, Poção, Riacho das Almas, Sairé, Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, São Bento do Una, São Caetano, São Joaquim do Monte, Tacaimbó, Taquaritinga do Norte, Toritama e Vertentes.

Gerência 5: Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão, Caetés, Calçado, Canhotinho, Capoeiras, Correntes, Garanhuns, Iati, Itaíba, Jucati, Jupi, Lagoa do Ouro, Lajedo, Palmeirina, Paranatama, Saloá, São João e Terezinha.

Gerência 6: Arcoverde, Buíque, Custódia, Ibimirim, Inajá, Jatobá, Manari, Pedra, Petrolândia, Sertânia, Tacaratu, Tupanatinga e Venturosa.

Gerência 7: Belém do São Francisco, Cedro, Mirandiba, Salgueiro, Serrita, Terra Nova e Verdejante.

Gerência 8: Afrânio, Cabrobó, Dormentes, Lagoa Grande, Orocó, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista.

Gerência 9: Araripina, Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

Gerência 10: Afogados da Ingazeira, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixaba, Santa Terezinha, São José do Egito, Solidão, Tabira e Tuparetama.

Gerência 11: Betânia, Calumbi, Carnaubeira da Penha, Flores, Floresta, Itacuruba, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte, Serra Talhada e Triunfo.

Gerência 12: Goiana, Aliança, Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Macaparana, São Vicente Ferrer e Timbaúba.

Do G1