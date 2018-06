Pernambuco amplia vacinação contra a gripe e beneficia crianças e adultos de outras faixas etárias

Em Pernambuco, 92,8% da população foi vacinada contra a gripe durante a Campanha Nacional de Imunização, que teve início no dia 23 de abril e se encerrou na sexta-feira (22). Após ultrapassar a meta, que era de 90% do público-alvo, os municípios que ainda possuem doses podem ampliar a ação e beneficiar crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59 anos.

Apenas o grupo prioritário formado por crianças entre 6 meses e menores de 5 anos não atingiu a meta mínima, de 90% do total no estado. Receberam a vacina 518.781 menores nessa faixa etária, equivalente a 85,1%.

Com a ampliação do público atendido, crianças de 5 a 9 anos e adultos entre 50 e 59 anos podem receber a vacina nos municípios que ainda tiverem doses disponíveis. As pessoas do grupo prioritário que não se vacinaram durante a campanha também podem tomar a vacina enquanto ainda tiver nos estoques.

Esse grupo é formado por idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, gestantes, puérperas (mulheres que tiveram filhos até 45 dias), trabalhador de saúde, professores, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

A ação também contempla pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais: doença respiratória crônica, cardíaca crônica, renal crônica, hepática crônica, neurológica crônica; diabetes, imunossupressão, obesos, transplantados e portadores de trissomias.

Boletim epidemiológico

Segundo a Secretaria de Saúde de Pernambuco, até o dia 9 de junho, foram registrados 989 casos de síndrome respiratória aguda grave no estado, quadro que pode ser provocado por diversos agentes, como vírus e bactérias, e tem sintomas semelhantes ao da gripe.

Do total de casos, 32 tiveram resultado laboratorial confirmado para influenza A (H1N1), 17 para influenza A (H3N2), um para vírus sincicial respiratório (VSR) e um parainfluenza1.

No mesmo período de 2017, foram 1.051 casos de Srag, com 67 confirmações para influenza A (H3N2), 25 de influenza B, três de VSR e um de parainfluenza1.

Em 2018, também foram registrados sete óbitos de Srag com resultados laboratoriais confirmados para influenza, sendo cinco do tipo A (H1N1) e dois do tipo A (H3N2).

Segundo a Secretaria de Saúde, dos casos de síndrome respiratória aguda grave positivos para influenza, 31% foi diagnosticado em crianças de 6 meses a menores de 5 anos, o que reforça a importância da vacinação nesta faixa etária.

Dados da campanha de vacinação contra a gripe: Público vacinado: 2.227.491 (92,8%)

Público total da campanha: 2.399.361

121 dos 184 municípios atingiram a meta mínima. Públicos prioritários Crianças Público vacinado: 518.781 (85,1%)

Público total: 609.586 Gestantes Público vacinado: 91.213 (93%)

Público total: 98.056 Trabalhadores de saúde Público vacinado: 184.236 (99%)

Público total: 185.918 Puérperas Público vacinado: 18.492 (114,7%)

Público total: 16.112 Idosos Público vacinado: 908.878 (95,5%)

Público total: 951.169 Indígenas Público vacinado: 36.773 (97,57%)

Público total: 37.687 Professores

Público vacinado: 107.578 (99,7%)

Público total: 107.888

