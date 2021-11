Pernambuco anuncia 11 novas escolas técnicas e tempo integral em 75% das unidades de ensino médio em 2022

Além disso, 104 escolas estaduais existentes são transformadas em unidades de referência em Ensino Médio (Erem), Fundamental e Médio (Eremfem) e Fundamental (Eref), todas com oferta de aulas em tempo integral.

As novas unidades de ensino integral devem ser dividas de acordo com a seguinte quantitativo:

Das novas Escolas de Referência, 14 são em jornada integral de 45 horas, 16 em jornada integral de 35 horas com dois turnos de ensino médio e outras 40 em jornada integral de 35 horas com dois turnos de ensino fundamental e médio (veja o detalhamento ao final da reportagem).

Segundo o secretário, em 2008, o estado contava com 52 escolas de tempo integral no ensino médio. Em 2014, o número foi para 326 unidades de ensino nesse modelo em todos os municípios do estado e em Fernando de Noronha . No ano letivo de 2022, a previsão é que o estado atinja a marca de 540 escolas integrais.

“São escolas integrais com laboratórios, com protagonismo, com o cuidado e metas, com conteúdos muito importantes para garantir que aquele jovem tenha uma educação adequada e competente para o mundo e qualquer desafio que ele queira encarar”, afirmou a vice-governadora do estado Luciana Santos (PCdoB).

Escolas técnicas

De acordo com o secretário de Educação, até o final de 2022, mais cinco escolas técnicas serão construídas nos municípios de Moreno e Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, e Exu e Cabrobó, no Sertão, e Itaíba, no Agreste.

Além dessas unidades, o governo afirmou que vai transformar seis escolas que funcionavam como Erem integrais em novas escolas técnicas nos municípios do Recife e de Paulista, na Região Metropolitana, Barreiros, no Agreste, e Salgueiro e Petrolina, no Sertão do estado.

Na capital pernambucana, duas escolas são transformadas em ETE: Mariano Teixeira, no bairro de Areias, na Zona Oeste da cidade, e João Bezerra, localizada no município de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife.

“Estamos ampliando também as escolas técnicas, isso também é fundamental. Cada vez mais o mercado é exigente e o ensino técnico estadual ajuda os estudantes a estarem aptos”, disse o governador do estado Paulo Câmara (PSB).

De acordo com o governador, em 2007, havia seis escolas técnicas no estado. Em 2022, a previsão é que Pernambuco tenha 61 escolas desse tipo, já contando com as 11 novas unidades.

Confira relação de escolas

As 104 unidades de ensino que devem ser transformadas em ensino integral ficam localizadas em diversos municípios do estado. Confira as cidades, nome das escolas e jornada pretendida em cada unidade: