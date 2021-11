Pernambuco atinge 5 milhões de pessoas com esquema vacinal completo

Foram aplicadas 12.332.858 doses de vacinas contra o novo coronavírus, desde o início da campanha de imunização no Estado.

Neste sábado (06), a Secretária de Saúde do Estado (SES-PE) informou que cerca de 5 milhões de pessoas em Pernambuco estão com o esquema vacinal completo, de duas doses ou dose única, dos imunizantes contra à Covid-19.

Segundo informações do órgão, foram aplicadas 12.332.858 doses de vacinas contra o novo coronavírus, desde o início da campanha de imunização no Estado, em 18 de janeiro de 2021.

“Estamos lembrando permanentemente aos pernambucanos a importância de finalizar o esquema vacinal contra a Covid-19. Essa ainda é a melhor e única estratégia para evitarmos casos graves e óbitos e vencermos a pandemia. Quem também estiver incluso nos grupos prioritários para a terceira dose, também deve garantir seu reforço“, disse o secretário estadual de Saúde, André Longo.

Desse total, 5.009.762 pernambucanos (65,13%) completaram seus esquemas vacinais, sendo 4.836.689 pessoas com imunizantes aplicados em duas doses e outros 173.073 contemplados com vacina aplicada em dose única. Em relação às doses de reforços (terceira dose), já foram aplicadas 344.682 doses. Com informações da Folha Pernambuco

Do Nayn Neto