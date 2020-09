Pernambuco atinge metas do Ideb 2019 no ensino fundamental; desempenho no ensino médio fica abaixo do esperado

Apesar de Pernambuco superar as metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2019 para o ensino fundamental, o desempenho ficou abaixo do esperado no ensino médio, o que mostra que a aprendizagem e a aprovação dos estudantes ainda têm menor desempenho conforme os alunos avançam no sistema de ensino. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (15).

Nacionalmente, os números do Ideb 2019 também mostraram que o nível de qualidade do ensino médio brasileiro continua abaixo do esperado pelo Ministério da Educação (MEC). Embora tenha havido avanços em relação a 2017, o país não atinge a meta nessa etapa de ensino desde 2013.

O Ideb vai de 0 a 10 e leva em conta dois fatores: quantos alunos passam de ano e qual o desempenho deles em português e em matemática.

Em Pernambuco, a meta para o ensino médio em 2019 era de 4,6, somando o desempenho de escolas públicas e particulares. O estado, no entanto, obteve 4,5. Pernambuco não atinge as metas para o ensino médio desde 2017.

Já a meta nacional a ser cumprida em 2019, somando escolas públicas e particulares, era 5, mas o resultado ficou aquém do esperado. A média foi inferior a isso: 4,2.

Nos anos iniciais do ensino fundamental (até o 5º ano), o desempenho de Pernambuco foi de 5,5, levando em conta o desempenho de escolas públicas e privadas. O número superou a meta de 5,2 para 2019 e atingiu a meta projetada para 2021, de 5,5.

Nos anos finais do ensino fundamental (até o 9º ano), o desempenho das escolas públicas e privadas de Pernambuco em 2019 foi de 4,8. O número superou as projeções de 2019, de 4,5, e de 2021, de 4,7.

Se considerados todos os anos dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas e privadas em Pernambuco, o estado atingiu 5,5, superando a meta para 2019, que era de 5,2.