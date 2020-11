Pernambuco chega a 171.216 casos e 8.838 mortes por Covid-19 após confirmação de mais 356 infectados e 11 óbitos

Foram confirmados, nessa segunda-feira (16), 356 novos casos e 11 óbitos de pacientes com a Covid-19 em Pernambuco. Com esse acréscimo, o estado passou a contabilizar 171.216 pessoas infectadas e 8.838 mortes de pessoas que estavam com o novo coronavírus. Os números começaram a ser registrados em 12 de março.

Há, ainda, registro de 152.041 pacientes que se curaram da doença. Desse total, 17.672 pacientes eram graves, que ficaram internados, e 134.369 eram pessoas com quadro classificado como leve.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 22 dos 356 casos confirmados nesta segunda foram de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Outras 334 pessoas tiveram quadro clínico considerado leve. Com essa divisão, o estado passou a ter 27.557 casos graves e 143.659 leves.

Do total de 11 mortes registradas nesta segunda-feira (16), três ocorreram em novembro. Outras oito pessoas faleceram entre os dias 28 de julho e 31 de outubro.

Dentre os 11 pacientes que faleceram, seis eram homens e 5 eram mulheres. Essas pessoas moravam nas cidades de Água Preta (1), Cabo de Santo Agostinho (1), Jaboatão dos Guararapes (1), Joaquim Nabuco (1), Paulista (2), Salgueiro (1), São Lourenço da Mata (2), Serrita e Surubim (1).

As vítimas tinham entre 19 e 93 anos e, das 11, dez apresentavam doenças como diabetes (6), doença cardiovascular (4), hipertensão (3), doença renal (2), AVC (1) e doença hepática (1).

Em relação aos testes feitos em profissionais de saúde com gripe, 22.591 exames apresentaram resultado positivo para o novo coronavírus e outros 39.378 foram negativos.

Quanto à ocupação dos leitos, o estado tinha, até esta segunda-feira (16), 72% de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 56% de ocupação nos leitos de enfermaria. Se somados os dois tipos de leitos, a taxa de ocupação chegou a 64%. (G1)