Pernambuco chega a 8.926 mortes e 176.158 casos de Covid-19 ao registrar mais três óbitos e 428 infectados

Pernambuco registrou 428 novos casos e três óbitos pela Covid-19 nessa segunda-feira (23). Com isso, o estado chegou 176.158 pacientes que receberam a confirmação da doença e 8.926 mortes de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A contagem teve início em 12 de março.

Nove dos 428 casos contabilizados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) nesta segunda foram de pessoas com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 419 com sintomas leves da doença. Ao todo, foram registrados 27.757 pacientes graves e 148.401 leves no estado.

As mortes confirmadas ocorreram nos dias 2 e 16 de novembro e 27 de outubro.

Os casos do novo coronavírus estão distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha.

Além disso, o boletim desta segunda registrou um total de 156.384 pacientes recuperados da doença. Destes, 17.775 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 138.609 eram casos leves.

Mortes



O boletim desta segunda confirmou duas mortes de homens e uma, de mulher. Esses pacientes moravam em Abreu e Lima (1), Caruaru (1) e Sanharó (1).

Os doentes tinham idades entre 61 e 78 anos. As faixas etárias são: 60 a 69 (2), 70 a 79 (1).

Os três tinham doenças pré-existentes: diabetes (1), doença cardiovascular (1), doença renal (1), doença respiratória (1). Um paciente pode ter mais de uma comorbidade.