Pernambuco cobra respostas do Governo do Ceará sobre mortes de inocentes em Milagres

O secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico, cobrou, neste sábado (8), esclarecimentos das autoridades de segurança do Ceará sobre a morte das seis reféns na tentativa de assalto a duas agências bancárias no município de Milagres, na Região do Cariri, na última sexta-feira (7). A ação terminou com a morte também de 8 criminosos.

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o secretário diz que já conversou várias vezes com a secretária Socorro França para tentar entender como aconteceu o episódio.

Eurico questiona o fato de que a polícia tinha informações que haveria esta tentativa de assalto e não contar com a existência de reféns. “Nós queremos saber: os tiros que alcançaram os reféns foram deflagrados por policiais ou bandidos?”, interrogou o secretário.

Para Eurico, quem vai esclarecer os fatos é o exame balístico feito pela perícia. Caso os tiros tenham partido das armas de PMs, o inquérito deve ser investigado pela Controladoria Geral de Disciplina (CGD) e não pela Delegacia do Município de Milagres.

O secretário disse que as autoridades pernambucanas estão aguardando que todas estas investigações sejam concluídas para podererem acompanhar mais de perto.

“O que nos causa preocupação é saber que a polícia tinha informação da operação e houve esse tiroteio, quando poderia ter cercado essas pessoas. É preciso ver o que aconteceu. Nada melhor do que o exame e a investigação. O que não pode é fazer uma operação de guerra com reféns”, concluiu.

