Pernambuco começa, nesta segunda-feira, nova fase de vacinação contra o sarampo

Como parte da nova Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo, Pernambuco inicia hoje a primeira etapa, que irá até o dia 13 de março. O público-alvo determinado pelo Ministério da Saúde são crianças e jovens de 5 a 19 anos.

A ação é voltada para quem nunca foi vacinado, sendo necessárias duas doses da tríplice viral, com um intervalo de 30 dias entre elas. Quem está com a caderneta de vacinação em dia não precisa tomar novas doses.

“Continuamos com a circulação do vírus do sarampo em diversos estados brasileiros, inclusive em Pernambuco, além da ocorrência da doença em diversos países. Com os pernambucanos devidamente protegidos, podemos quebrar a cadeia de transmissão no nosso Estado”, afirma a superintendente das Doenças Imunopreveníveis e Imunizações da SES-PE, Ana Catarina de Melo.

De acordo com os dados preliminares de 2019, foram aplicadas 808.920 doses da vacina tríplice viral no Estado. O quantitativo é 54% maior do que o mesmo período de 2018 (524.356 doses).

O sarampo é uma doença infectocontagiosa transmitida por meio de secreções das vias respiratórias, como gotículas eliminadas pelo espirro ou pela tosse. Os sintomas começam a manifestar entre dez e 12 dias depois do contágio e duram entre sete a dez dias, podendo levar a morte.

Em 2019, a Campanha Nacional de Vacinação do Sarampo focou nas crianças de 6 meses a 4 anos e, num segundo momento, nos jovens de 20 a 29 anos. Agora o MS priorizará a vacinação justamente nas crianças e jovens que não foram público-alvo da campanha do ano passado.