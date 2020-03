Pernambuco confirma 42 casos do novo coronavírus

Chegou a 42 o número de casos confirmados do novo coronavírus, em Pernambuco. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), houve aumento de cinco casos, nessa segunda-feira (23), em relação ao domingo (22). Mais cedo, o governo estadual publicou um decreto proibindo reuniões com mais de 10 pessoas, para conter o avanço da pandemia.

Os casos estão distribuídos em seis cidades do estado, além de ocorrências de pessoas que passaram por Pernambuco, mas moram em outra unidade da federação (um caso) e outros países (três casos).

Oito pacientes estão hospitalizados, sendo sete na rede privada e um na rede pública. Outros 31 pessoas estão em isolamento domiciliar. Três delas tiveram cura clínica comprovada.

A maior parte das confirmações é de pessoas que têm entre 30 e 39 anos: são dez casos. Em seguida, vêm os de idade entre 60 e 69 anos, que representam nove casos.

As faixas etárias entre 40 e 49 anos e 50 e 59 anos têm seis casos, cada. Há dois casos de pessoas de idades entre 10 e 19 anos.

O governo do estado também passou a não divulgar o número de casos em investigação, descartados e prováveis, que compõem o número global de notificações para o novo coronavírus.

Confira os municípios onde houve confirmação