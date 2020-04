Pernambuco confirma 87 casos de Covid-19; mortes seguem em 6

Com mais 10 casos nas últimas 24 horas, Pernambuco contabiliza 87 pacientes infectados por Covid-19, segundo balanço da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) da tarde dessa terça-feira (31). Não houve nenhuma morte a mais, e o Estado permanece com seis óbitos em decorrência da doença.

Dos 10 novos casos confirmados, sete são homens com idades entre 30 e 69 anos e três são mulheres de 30 a 70 anos. Dos pacientes, seis são residentes do Recife; dois de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana; um de Ipubi, no Sertão do Araripe, além de um novo caso registrado no arquipélago de Fernando de Noronha.

Segundo a SES-PE, 23 pacientes estão internados, dos quais 12 permanecem em UTI/UCI e outros 11 em leitos de isolamento. Outros 44 seguem em isolamento domiciliar e 14 apresentaram cura clínica para a doença provocada pelo novo coronavírus. O último balanço apontava para 13 curas clínicas, e a mais recente recuperação é de uma mulher de 97 anos moradora do Recife.

O novo caso de Fernando de Noronha é de um homem de 36 anos que teve contato com o primeiro paciente infectado na Ilha, um homem de 48 anos, cuja notificação foi confirmada na última sexta-feira (27). Ambos são funcionários do Aeroporto de Noronha. Ele permanece isolado e cumprirá a quarentena de 14 dias, segundo a Administração do Arquipélago. Os demais contatos apresentaram resultado negativo para Covid-19.

Os casos no Estado estão distribuídos por 11 municípios: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Camaragibe, Goiana e São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife; Palmares, na Zona da Mata Sul; Belo Jardim e Caruaru, no Agreste; Petrolina e Ipubi, no Sertão; além de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes de outros estados e países.

Da Folha de PE