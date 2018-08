Pernambuco confirma dois casos de sarampo na véspera do Dia D de vacinação

A Secretaria de Saúde confirmou, nessa sexta-feira (17), dois casos de sarampo em Pernambuco. Os pacientes são um homem de 27 anos e sua sobrinha de 2 anos, que mora com ele no Recife. Essas são as primeiras ocorrências da doença no estado desde 2014.

Segundo a secretaria estadual, o homem viajou para Manaus (AM), no início de julho, e teve contato com um caso suspeito.

A última vez que o sarampo foi introduzido em Pernambuco foi em 2012, com um caso importado da doença. No ano seguinte, o estado confirmou 199 ocorrências. E em 2014, foram registrados 27 casos. O registro anterior havia sido feito em 1999, com 240 casos.

A Secretaria de Saúde apontou que o primeiro teste realizado com o sangue dos pacientes para a confirmação da doença havia sido feito no Laboratório Central de Pernambuco (Lacen-PE) e teve resultado não conclusivo, mas sugestivo para a doença.

A confirmação foi divulgada nesta sexta (17), após segunda análise clínica, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro (Fiocruz-RJ), laboratório de referência nacional. De acordo com a Fiocruz-RJ, a menina de 2 anos teve resultado positivo por meio das técnicas de PCR e sorologia, enquanto o homem teve sorologia positiva.

Segundo a secretaria, os dois não comprovaram vacinação para tríplice viral. Há, ainda, outros três casos em análise relacionados a esses pacientes, de dois familiares e uma funcionária.

A Secretaria Estadual de Saúde informou que logo após a notificação de suspeita dos casos, medidas de vigilância e controle foram executadas pelas Secretarias de Saúde do Recife, onde os pacientes moram, e de Jaboatão dos Guararapes, onde o homem trabalha.

De acordo com a secretaria, em 2018, Pernambuco notificou 102 casos suspeitos de sarampo, sendo 30 deles no Recife. Desses, 48 foram descartados e os demais ainda estão em investigação. (G1)