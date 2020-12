Pernambuco confirma mais 1.853 casos e 19 óbitos por Covid-19, totalizando 184.259 infectados e 9.056 mortes

Pernambuco teve, nessa terça-feira (1º), a confirmação de 1.853 diagnósticos da Covid-19. Também foram registrados mais 19 óbitos causados pela doença em todo o estado. Com isso, o número de casos subiu para 184.259; e o de mortes, para 9.056. A contagem teve início no dia 12 de março.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 42 dos 1.853 casos são de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Outros 1.811 são de infectados com quadro leve e, desse total, 755 foram notificados no sistema de informação na segunda-feira (30).

Os demais casos, segundo a SES, são atualizações feitas pelos municípios de pacientes que já estavam notificados entre os meses de maio e novembro. “Os gestores municipais fizeram as devidas atualizações para encerramento das ocorrências”, informou a secretaria.

Com esse acréscimo de casos da Covid-19, o estado passou a ter 28.055 pacientes graves e outros 156.204 leves.

Além disso, o boletim registra um total de 162.589 pacientes recuperados da doença. Destes, 17.909 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 144.680 eram casos leves.

Mortes



Ainda de acordo com a SES, as 19 mortes registradas nesta terça (1º) ocorreram entre os dias 30 de outubro e 29 de novembro. Foram 12 homens e sete mulheres. As mortes foram registradas em Carnaíba (1), Caruaru (1), Garanhuns (1), Jaboatão dos Guararapes (2), Jupi (1), Olinda (2), Panelas (1), Parnamirim (1), Recife (7), Santa Terezinha (1) e São José do Egito (1).

Os pacientes tinham idades entre 45 e 91 anos. As faixas etárias são: 40 a 49 (2), 50 a 59 (2), 60 a 69 (5), 70 a 79 (4) e 80 ou mais (6).

Do total, 16 tinham doenças pré-existentes: doença cardiovascular (9), diabetes (8), hipertensão (6), tabagismo/histórico de tabagismo (5), etilismo/histórico de etilismo (3), doença renal (1), câncer (1), doença respiratória (1), doença de Alzheimer (1) e histórico de AVC (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais estão em investigação. (G1)