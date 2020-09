Pernambuco confirma mais 711 casos de Covid-19 e 30 mortes; total vai a 142.488 confirmações e 8.055 óbitos

Pernambuco registrou mais 711 casos de pacientes com o novo coronavírus e mais 30 mortes de pessoas que estavam com a Covid-19, nesta terça-feira (22). Ao todo, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), há 142.488 casos confirmados e 8.055 óbitos registrados desde março, quando a pandemia chegou ao estado.

Do total de novos casos confirmados, 25 (3,5%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e outros 686 (96,5%) são leves, de pacientes que não precisaram de internamento hospitalar, que foram assintomáticos ou mesmo que já estavam curados da doença.

No total, desde março, foram 26.096 casos graves de Covid-19 e 116.392 leves, distribuídos em todas as cidades do estado, além do arquipélago de Fernando de Noronha.

O boletim desta terça-feira registra, ainda, que há um total de 124.013 pacientes recuperados da Covid-19 no estado. Destes, 16.227 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 107.786 eram casos leves.

Mortes

Com relação aos óbitos confirmados nesta terça-feira, oito deles ocorreram nos últimos três dias, sendo quatro na segunda-feira (21), dois no domingo (20) e outros dois no sábado (19). Os outros 22 registros, que representam 73 dos casos, ocorreram entre 8 de maio e a sexta-feira (18).

Dezenove pacientes são do sexo masculino e 11 do sexo feminino. Os novos óbitos confirmados são de pessoas residentes nos municípios de Abreu e Lima (2), Araçoiaba (1), Arcoverde (1), Cabo de Santo Agostinho (3), Caruaru (1), Ingazeira (1), Jaboatão dos Guararapes (1), João Alfredo (1), Lajedo (2), Olinda (4), Paulista (6), Recife (2), Salgueiro (2), Serra Talhada (1), Sirinhaém (1) e Timbaúba (1).

Os pacientes tinham idades entre 28 e 87 anos. As faixas etárias são: 20 a 29 (1), 30 a 39 (2), 40 a 49 (2), 50 a 59 (3), 60 a 69 (6), 70 a 79 (8), 80 anos ou mais (8).

Dos 30 pacientes que morreram, 21 tinham comorbidades: diabetes (11), doença cardiovascular (7), hipertensão (5), doença renal (3), imunossupressão (2), câncer (2), obesidade (3), AVC (2), doença hepática (2), doença respiratória (1), e histórico de alcoolismo (1) e histórico de tabagismo (1). Um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais estão em investigação. (G1)