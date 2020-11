Pernambuco confirma mais 826 casos e 19 óbitos por Covid-19 e totaliza 172.716 infectados e 8.873 mortes

Com a confirmação de mais 826 casos e 19 óbitos pela Covid-19 nessa quarta-feira (18), Pernambuco passou a totalizar 172.716 infectados e 8.873 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Os números começaram a ser contabilizados no dia 12 de março.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 45 das 826 confirmações desta quarta-feira (18) são de pacientes diagnosticados com Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Outros 781 casos da Covid-19 são leves, e, com isso, o estado passou a ter 27.635 casos graves e 145.081 quadros leves.

Os 19 óbitos registrados nesta quarta-feira (18) ocorreram entre os dias 3 de junho e 17 de novembro, mas as datas de cada morte não foram especificadas pela SES.

Os casos do novo coronavírus estão distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha.

Além disso, o boletim desta quarta registrou um total de 153.344 pacientes recuperados da doença. Destes, 17.711 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 135.633 eram casos leves.

Mortes



O boletim desta quarta registrou 11 mortes de homens e oito de mulheres. Esses pacientes moravam em Abreu e Lima (1), Bonito (1), Buíque (1), Cabo de Santo Agostinho (1), Caetés (1), Carpina (1), Garanhuns (1), Jatobá (1), Lajedo (1), Machados (1), Parnamirim (1), Recife (4), Santa Cruz do Capibaribe (1), Serra Talhada (1), Serrita (1) e Surubim (1).

Os pacientes tinham idades entre 17 e 90 anos. As faixas etárias são: 10 a 19 (1), 30 a 39 (1), 50 a 59 (2), 60 a 69 (5), 70 a 79 (5) e 80 ou mais (5).

Do total, 15 apresentavam doenças pré-existentes: doença cardiovascular (9), diabetes (6), hipertensão (3), doença respiratória (3), doença renal (3), tabagismo (3), obesidade (2), AVC (1) e etilismo (1). Um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais seguem em investigação.