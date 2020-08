Pernambuco confirma mais 943 casos de coronavírus e 27 mortes e totaliza 125.094 confirmações e 7.574 óbitos

Pernambuco registrou, nesse domingo (30), 943 novos casos da Covid-19 e 27 mortes por causa do novo coronavírus. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), o estado totaliza 125.094 confirmações, sendo 25.505 casos graves e 99.589 leves. No total, há 7.574 óbitos registrados desde março.

Entre os casos confirmados neste domingo, 30 (3%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Os outros 913 (97%) são leves, de pacientes que não demandaram internamento hospitalar e que já estavam curados, ou na fase final da doença.

Além disso, o boletim registra um total de 105.859 pacientes recuperados da doença. Destas curas, 14.790 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 91.069 eram casos leves.

Há casos graves e leves de coronavírus em todos os 184 municípios pernambucanos, além do Arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes e outros estados e países que tiveram a doença confirmada em Pernambuco.

Mortes



As mortes registradas no boletim de hoje ocorreram entre 1º de junho e 29 de agosto. Foram três (11%) nos últimos três dias, sendo duas mortes registradas no sábado (29) e uma na sexta-feira (28). Os outros 24 (89%) óbitos ocorreram entre os dias 1º de junho e 22 de agosto.

Os pacientes tinham idades entre 25 e 96 anos. As faixas etárias são: 20 a 29 (1), 50 a 59 (2), 60 a 69 (5), 70 a 79 (10), 80 anos ou mais (9). Foram 16 pacientes do sexo masculino e 11 do sexo feminino.

Os novos óbitos confirmados são de pessoas residentes nos municípios de Águas Belas (1), Buenos Aires (1), Cabo de Santo Agostinho (1), Camaragibe (1), Caruaru (6), Cupira (1), Escada (1), Ferreiros (1), Goiana (2), Jaboatão dos Guararapes (1), Joaquim Nabuco (1), Lajedo (1), Limoeiro (1), Olinda (1), Paulista (2), Recife (1), Santa Terezinha (1), Serra Talhada (1), Taquaritinga do Norte (1) e Timbaúba (1).

Dos 27 pacientes que vieram a óbito, 18 apresentavam comorbidades confirmadas: doença cardiovascular (14), diabetes (6), hipertensão (4), tabagismo/histórico de tabagismo (3), doença respiratória (2), doença renal (2), obesidade (2), etilismo/histórico de etilismo (1) e AVC (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Um paciente não apresentava comorbidades e os demais estão em investigação.

Leitos

Atualmente, há 2.088 leitos dedicados à Covid-19 na rede estadual. O percentual de ocupação está em 56%. Desse total, 903 são leitos de UTI, que estão com ocupação média de 70%. Há, ainda, 1.185 leitos de enfermaria, que estão com 43% de ocupação. (G1)