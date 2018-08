Pernambuco confirma mais dois casos de sarampo e número chega a quatro em um mês

Pernambuco confirmou, nessa quarta-feira (29), mais dois casos de sarampo. Com isso, o estado soma quatro confirmações da doença

De acordo com as secretarias de Saúde do estado e do Recife, as ocorrências foram registradas na capital pernambucana em dois jovens: um garoto de 13 anos e uma mulher de 19 anos. Eles são parentes das duas pessoas que tiveram a doença confirmada no dia 13 de agosto.

Os outros dois casos de sarampo que já tinham sido confirmados em agosto são de um homem de 27 anos que viajou para Manaus, onde há surto da doença, e uma menina de 2 anos, parente dele.

O governo estadual descartou outro caso investigado, de uma mulher de 42 anos, que também tinha relação com o grupo de infectados.

As análises laboratoriais foram realizadas pelo Laboratório Central de Pernambuco (Lacen-PE) e pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro (Fiocruz-RJ).

Os casos confirmados são do mesmo grupo investigado desde o início de julho. O governo informou que não foi notificado outro caso secundário oriundo dessas ocorrências, o que sugere a quebra da cadeia de transmissão.

As secretarias de Saúde do estado e do Recife reforçaram que, logo após a notificação dos casos, as medidas de vigilância e controle foram executadas e salientaram a necessidade de notificação imediata de um caso suspeito. Assim, medidas podem ser tomadas para que a cadeia de transmissão seja quebrada.

Campanha

Diante dos novos casos, o governo alerta para a importância da atualização da caderneta de vacinação. A campanha de vacinação contra o sarampo e poliomielite segue a té sexta-feira (31), em todo o Brasil.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, até a quarta-feira (29), foram vacinadas 475.703 pessoas contra a poliomielite, ou 87,42% do público-alvo no estado. A ação de imunização contra o sarampo atingiu, até a mesma data, 474.077 pessoas, ou 87,12% do público-alvo.

O público total da campanha é de 544.178 meninos e meninas entre 1 ano e menores de 5 (4 anos, 11 meses e 29 dias). Todos devem ser imunizados, independentemente do histórico vacinal.

No Recife, foram vacinados 71.908 (89,85%) contra poliomielite e 72.045 (90,03%) contra o sarampo. O público total na capital pernambucana é de 80.027 crianças. Tanto o estado quanto Recife estão com índice de vacinação acima do percentual nacional, de 73%.

Na capital pernambucana, 10 postos de saúde funcionam no terceiro turno, das 17h às 21h, para facilitar a vacinação. Essa medida teve início na segunda (27) e segue até sexta (31).

Dados

O Ministério da Saúde (MS) informou nesta semana a recomendação para um novo Dia D no sábado (1º) nos municípios que ainda não atingiram meta. Em Pernambuco, 40 municípios já atingiram a meta mínima de 95% para poliomielite e sarampo. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) ratifica a recomendação do MS e informa que continuará monitorando as coberturas vacinais até a sexta (31), para dar as orientações necessárias aos municípios.

Em 2018, Pernambuco notificou 128 casos suspeitos de sarampo. Desse total, 74 foram descartados, quatro confirmados e os demais estão em investigação. Antes deste ano, foram confirmados 199 casos de sarampo em 2013 e 27 em 2014, além de um caso importado em 2012. Anteriormente, o último registro tinha sido em 1999, com 240 casos.

Doença

O sarampo é uma doença infecciosa exantemática aguda, transmissível e extremamente contagiosa, acomete principalmente crianças com até 5 anos e pode provocar morte. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias, no período de quatro a seis dias antes do aparecimento do exantema (mancha avermelhada na pele) e até quatro dias após.

Entre os sintomas da doença, estão febre alta, acima de 38,5°C, manchas avermelhadas (exantema) generalizadas pelo corpo, tosse, coriza, conjuntivite e manchas de Koplik (pequenos pontos brancos que aparecem na mucosa bucal, antecedendo ao exantema). As complicações mais comuns são pneumonia, otite, doenças diarreicas e neurológicas.

Para evitar o sarampo, a indicação é utilizar a vacina tríplice viral, que ainda protege contra a rubéola e a caxumba. Na rotina, a tríplice deve ser aplicada em crianças com 12 meses, com um reforço aos 15 meses com a tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela).

Para crianças acima de 2 anos e jovens e adultos até os 29 anos, não vacinados anteriormente ou que não se lembram, devem ser feitas duas doses da tríplice viral, com intervalo de 30 dias entre elas. Adultos entre 30 e 49 anos (não imunizados ou que não lembram) devem tomar uma dose da tríplice.

Profissionais de saúde não vacinados devem tomar duas doses da vacina tríplice viral, independente da idade. Essas doses são disponibilizadas durante todo o ano nos postos de vacinação de todos os municípios de Pernambuco. (G1)