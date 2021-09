Pernambuco confirma mais quatro casos da variante delta da Covid-19

No dia 18 de agosto, o governo estadual confirmou a transmissão comunitária desse tipo de variante do novo coronavírus. Esse tipo de transmissão fica caracterizado quando não é possível saber quem passou a doença.

Através das análises do Instituto Aggeu Magalhães (Fiocruz-PE), já foram identificados 14 casos de moradores do estado com a variante delta, além dos cinco tripulantes estrangeiros de um navio que já deixou Pernambuco.

As quatro pessoas que apresentaram a variante delta representam 4,5% do total e foram de moradores de Olinda e Ipojuca, na Região Metropolitana, Caruaru, no Agreste, e Araripina, no Sertão. Os pacientes têm entre 24 e 34 anos, sendo dois deles homens e duas mulheres.

No dia 27 de agosto, outros oito casos da delta tinham sido confirmados em moradores do Recife (5), Olinda (1), Cabo de Santo Agostinho (1) e Exu (1). Antes disso, no dia 18, foram duas confirmações: uma em Abreu e Lima e outra Olinda, de pacientes que adoeceram em julho.

De maneira geral, desde o começo da pandemia, em março de 2020, Pernambuco contabilizou 609.157 pessoas diagnosticadas com Covid-19 e 19.425 óbitos de pacientes com a doença.

