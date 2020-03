Pernambuco confirma primeiros casos de coronavírus

Pernambuco confirmou os primeiros dois casos importados do novo coronavírus (Sars-CoV-2) nesta quinta-feira (12). Os pacientes são um casal, uma mulher de 66 anos e um homem de 71 com viagem recente para a Itália, segundo país com mais casos do vírus no mundo. Ambos residem no Recife. Ela está em um hospital privado na capital pernambucana e ele está na UTI desta mesma unidade de saúde. Os sintomas relatados pelo casal são febre, tosse e problemas respiratórios. As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa pelo secretário de Saúde do Estado, André Longo.

Além dos dois confirmados, um dos 17 casos suspeitos do novo coronavírus trata-se de um contato desse casal. Esse paciente teve contato direto com os dois e está em tratamento domiciliar. Ele aguarda o resultado do teste para covid-19. Caso seja positivo, será o primeiro registro de contaminação local do novo coronavírus.

Em balanço divulgado na tarde de quarta-feira (11), a SES-PE havia informado que subiu para 17 o total de casos suspeitos no Estado. Outros 22 foram descartados, totalizando 39 notificações desde o dia 24 de fevereiro. Dos 17, três estão em isolamento hospitalar em unidades de saúde. Os demais foram encaminhados para isolamento domiciliar. Segundo a pasta, todos apresentam quadros de saúde estáveis e com boa evolução clínica.

Com a confirmação dos casos, Pernambuco passa a ser o terceiro estado do Nordeste a registrar o vírus, acompanhado da Bahia, com três casos, e de Alagoas, com um caso.

Brasil

Até o fim da quarta-feira, o Brasil somava 69 casos confirmados do novo coronavírus. O Ministério da Saúde havia confirmado 52 casos à tarde. Em seguida, a Bahia registrou mais um e o hospital Albert Einstein, em São Paulo, divulgou a confirmação de 16 novos casos. Entre as novas confirmações, 11 ocorreram em São Paulo, cinco no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Sul e outra no Distrito Federal.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia confirmou um novo caso no final da tarde desta quarta. Com a atualização em Pernambuco, ao menos oito estados e o Distrito Federal já têm registros do covid-19. O maior número ocorre em São Paulo, onde há 30 casos confirmados até o momento.

Uma análise do Instituto Pensi, centro de pesquisa clínica em pediatria do Hospital Infantil Sabará, aponta que, a partir do momento em que o Brasil tiver 50 casos confirmados de coronavírus, o país poderá chegar a mais de 4 mil casos em 15 dias e cerca de 30 mil casos em 21 dias.

Pandemia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou na quarta que a covid-19, que infectou mais de 125 mil pessoas e matou quase 5 mil em todo o mundo, é uma pandemia.

O chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, estimou que, “nos próximos dias e semanas”, o número de casos, mortes e países afetados aumentará. A organização voltou a pedir aos países, porém, que atuem para “conter” a pandemia. “Devemos ser mais agressivos”, insistiu, , enfatizando que essa “pandemia” pode “ser controlada”.

