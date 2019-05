Pernambuco contabiliza quase 7 mil roubos em abril

Pernambuco contabilizou em abril de 2019 um total de 6.977 roubos, uma queda de 12,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 7.971 crimes contra o patrimônio. O Estado chegou ao 20º mês seguido de recuo nos roubos, que ocorreu em todas as regiões. Os dados foram divulgados em balanço da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), nesta terça-feira (14). A modalidade criminosa com maior retração foram as investidas a bancos e instituições financeiras, com recuo de 80%.

O acumulado do ano apresenta redução de 17,21%. Entre janeiro e abril de 2018 foram 33.856 ocorrências e, no mesmo período deste ano, a SDS-PE contabilizou 28.029 casos. No Agreste, foram registradas 4.819 roubos; no Sertão, 1.541; na Zona da Mata, 2.602; na Região Metropolitana do Recife (exceto a Capital), 3.236; e, no Recife, 8.766.

A queda no recorte dos dados de abril foi maior no Sertão e no Agreste: 29,89% e 28,26%, respectivamente. Na primeira região, o boletim aponta 326 roubos e, na segunda, 1.282. Já a Região Metropolitana do Recife (exceto a Capital), registrou 2.093 roubos; a Zona da Mata teve 687 crimes do tipo; e, no Recife, foram 2.589 ocorrências.

Em abril de 2019 foram reportados 1.094 roubos de carros em Pernambuco. No mesmo mês de 2018 foram 1.402, o que representa queda de 21,97%. Ao todo, foram 4.150 ocorrências este ano, contra 5.724 no mesmo período do ano passado. Já os roubos de cargas apresentaram uma redução de 25%. Em abril, a queda foi de 4%, saindo de 50 ocorrências em 2018 para 48 em 2019.

Os roubos a instituições financeiras apresentaram uma queda de 80% e apenas uma investida a caixa eletrônico foi registrada. No primeiro quadrimestre do ano foram presas 89 pessoas por roubos a ônibus. Também foram presos em flagrante 12.268 criminosos e 2.049 jovens foram apreendidos nos quatro primeiros meses do ano. Além disso, as forças de segurança pública atuaram em 2.112 ações de repressão ao tráfico de drogas, assim como retiraram de circulação 2.463 armas.

