Pernambuco e mais cinco estados têm colapso na rede privada de UTIs

Do NE10 Interior

Seis estados brasileiros estão em colapso na rede privada de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) por causa do novo coronavírus. A informação é do presidente da Confederação Nacional de Saúde, Breno Monteiro. Pernambuco é um dos estados que estão sofrendo com a disponibilidade de leitos para tratamento de pacientes.

De acordo com Breno Monteiro, o problema também ocorre no Amazonas, Pará, Ceará, Maranhão e no Rio de Janeiro. Segundo ele, ter 90% ou mais de UTI ocupadas já configura uma situação de colapso.

O Governo de Pernambuco informou por meio de nota que está com um cronograma permanente de abertura de leitos. E disse também que já foram criadas, em 45 dias, 915 vagas exclusivas para a doença, sendo 454 de UTI.

“A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) reforça que Pernambuco possui uma das maiores redes de saúde sob gestão estadual do país. E todos os hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) continuam atuando com suas emergências abertas, com foco no atendimento inicial e estabilização de pacientes graves”,explicou.

Leia a nota completa:

“O Governo de Pernambuco não tem medido esforços para ampliar a rede de enfrentamento à Covid-19 no Estado. Com um cronograma permanente de abertura de leitos, já foram criadas, em apenas 45 dias, 915 vagas exclusivas para a Covid-19, sendo 454 de UTI. Além disso, a rede municipal do Recife já conta com 554 leitos, sendo 109 leitos de terapia intensiva. É importante destacar que houve, nas últimas semanas, um aumento de mais de 400% nas internações de casos suspeitos da Covid-19 nesta rede. Todos os pacientes que estão aguardando, momentaneamente, a transferência para centros de referência, estão sendo assistidos em unidades de saúde que contam com estrutura de salas de estabilização, pontos de oxigênio e respiradores.

É importante destacar ainda que a dinâmica de disponibilização de vagas pela Central de Regulação de Leitos para internamento de casos de Covid-19 é extremamente dinâmica. A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) reforça, por fim, que Pernambuco possui uma das maiores redes de saúde sob gestão estadual do país. E todos os hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) continuam atuando com suas emergências abertas, com foco no atendimento inicial e estabilização de pacientes graves. Todos estes serviços equipados com respiradores e fontes de oxigênio para os casos que necessitam de uma assistência mais especializada. No caso específico das UPAs, as 15 unidades estaduais foram reforçadas, neste período, com equipamentos e profissionais”.