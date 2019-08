Pernambuco é o 3º estado com a maior taxa de desemprego do Brasil

O estado de Pernambuco ocupa a terceira colocação no ranking de estados com maiores taxas de desemprego, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. Ficando atrás apenas do Amapá e da Bahia, o percentual de desemprego no estado é de 16%.

Só neste ano, mais de 24 mil postos de trabalho formais foram desativados em Pernambuco, segundo dados do Ministério da economia. Demissões entre os setores de produção de açúcar e álcool contribuem para a crise, ainda de acordo com o Ministério.

Do NE10 Interior