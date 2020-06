Pernambuco é o estado que se mantém há mais dias com baixa taxa de contágio da Covid-19

Um estudo do Covid-19 Analytics, grupo de pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), aponta que Pernambuco é o estado que se mantém há mais dias com baixa taxa de contágio da doença provocada pelo novo coronavírus. Divulgado nesta terça (16) pelo governo pernambucano, o trabalho revela que o estado está há 19 dias com a taxa de contágio abaixo de 1.

Isso, segundo a pesquisa, mostra uma tendência de estabilização nos casos. Para o governo, os dados apontam para os bons resultados das restrições adotadas desde março. Mesmo assim, autoridades de saúde alertam que não é possível comemorar nem relaxar as medidas de segurança.

“Não existe mágica. Os dados mostram que o pico passou, mas as pessoas devem entender que é preciso aprender a andar para frente e dar passos para trás, se for preciso”, afirmou o infectologista Demétrius Montenegro, que atua, desde o início da pandemia, na elaboração de estudos e ações no estado.

Com o estudo, o Covid-19 Analytics mostra a situação em Pernambuco, levando em conta o número de pessoas para qual cada paciente infectado transmite a doença. A taxa de contágio, verificada até a segunda-feira (15), era de 0,87.

Ainda de acordo com o grupo da PUC-Rio e instituições parceiras, esse indicador aponta para quantas pessoas cada infectado transmite a doença. “Quanto mais alto o valor, maior a velocidade de transmissão e maior o risco de uma possível sobrecarga no sistema de saúde”, explicou o estudo.

Os pesquisadores afirmaram que, em todo mundo, há um entendimento de que as medidas de restrição e isolamento social só podem ser relaxadas, sem risco para o sistema de saúde, se este número estiver abaixo de 1.

Segundo o Covid-19 Analytics, as taxas são calculadas a partir dos dados de casos e mortes divulgados diariamente. Ainda de acordo com o grupo, as análises “se tornam mais confiáveis conforme a região se estabiliza em uma determinada faixa de número de reprodução por muitos dias”.

No país, de acordo com o trabalho, dez estados estão na faixa abaixo de 1. O estudo informou que três deles mantêm essa tendência há mais de dez dias.

Veja estados e número de dias com taxa de transmissão menor do que 1