Pernambuco é o único estado com ‘alto nível de transparência’ sobre dados do coronavírus, diz estudo

Um estudo da organização não-governamental Open Knowledge Internacional (OKBR) apontou Pernambuco como o único estado brasileiro a apresentar um resultado “de alto nível de transparência” em relação às informações divulgadas sobre o novo coronavírus. O estado recebeu 81 pontos, de um total possível de 100, adotado como critério de avaliação.

O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira (3). Segundo a OKBR, foram levados em conta critérios como conteúdo dos dados repassados, como idade, sexo e hospitalização de pacientes confirmados, além de informações sobre a infraestrutura da saúde.

Em segundo lugar, está o Ceará, com 69 pontos. O Rio de Janeiro ficou na terceira colocação, com 64 pontos. Nesses dois estados, de acordo com a pesquisa, a classificação é de “bom nível de transparência”. Nas posições seguintes, a classificação é de “médio nível”, “baixo” e “opaco”. (G1)